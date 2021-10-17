Türkiye-Almanya arasında yeni dönem! 'Ortak projelerde başarılı olabiliriz' / 17.10.21

Sabah

Almanya Başbakanı Merkel'in ziyaretiyle gözlerin çevrildiği Türkiye-Almanya ekonomik ilişkilerinde, Afrika ve Orta Doğu gibi pazarlarda ortaklıklar için önemli imkanlar yer alıyor. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Almanya İş Konseyi Başkanı Steven Young, "Alman firmalarının teknoloji altyapısı ve finansman desteği sunacağı, Türk firmalarının ise inşaat işleri ve operasyon yönetimini üstleneceği bir iş birliği modelinin üçüncü ülkelerdeki ortak projelerde başarılı olacağını düşünüyoruz" dedi.