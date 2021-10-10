Türkiye annelerin çocuklarıyla birlikte en uzun birlikteliği sağlayan ülke oldu / 10.10.21

Sabah

Çocukların üstün yararı amacıyla kurulan ve pilot olarak Sincan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda uygulanmaya başlayan Anne-Çocuk Ünitesinde 0-6 yaş arasındaki çocuklar anneleriyle birlikte özel odalarda kalırken açık ve kapalı oyun alanları ile çok amaçlı salonlarda da yaşıtlarıyla birlikte eğitici, görsel ve sosyal faaliyetlere katılma imkanı buluyor. Ünitede yer alan okul öncesi eğitim ile çocukların fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimlerinin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesine de katkı sağlanıyor. Türkiye, Avrupa ülkelerine göre annelerin çocuklarıyla birlikte en uzun birlikteliği sağlayan ülke olurken, Hollanda’da cezaevinde çocuklar annelerinin yanında 9 ay, Bulgaristan’da 1, Slovenya’da 2, Almanya’da 3, Portekiz’de 5 yaşına kadar kalabiliyor.