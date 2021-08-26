Türkiye askerlerini Afganistan'dan neden çekti? Başbuğ'dan önemli yorum / 26.08.21

Sabah

Afganistan'dan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Taliban bir yandan yeni düzeni kurmaya bir yandan kendini dünyaya kabul ettirmeye çabalarken bir yandan kendi içinde kırılmalar ve bölünmeler yaşıyor. Son olarak sık sık ılımlı mesajlar verilmesine rağmen Türkiye askerlerini Afganistan'dan çekme kararı aldı. Bu kararın nedenine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ "Türkiye hoş laflarla değil imzalarla iş yapan derin tecrübesi olan bir devlet geleneğine sahiptir" dedi. İşte Afganistan'da son durum ve Coşkun Başbuğ'un analizi...