Türkiye ayakta! Başkan Erdoğan, küfürbaz Lütfü Türkkan için Çarşamba'yı işaret eti / 08.11.21

Son dakika haberler... Bingöl’de, şehit ağabeyine küfür eden İYİ Partili Lütfü Türkkan, partisi tarafından grup başkanvekilliği görevinden alındı, ancak partisinden atılmadı. Türkkan ve rezalete sessiz kalan İYİ Parti’ye öfke, başta küfür rezaletinin yaşandığı Bingöl olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanındaki “Şehide Saygı” yürüyüşleriyle sokaklara taştı. Diğer yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Türkkanın hedef aldığı şehidin ailesini telefonla arayarak Buna göz yumulmayacağını belirtirken çarşamba günü gerçekleştireceği grup toplantısına işaret etti.