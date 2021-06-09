Türkiye Bilim Kurulu ve Kabine toplantısı kararlarını bekliyor! Pazar günü kısıtlaması kalkacak mı? / 09.06.21

Son dakika haberi: Coronavirüs vaka sayıları tam kapanma kararı sonrası başlayan düşüş eğilimini sürdürüyor. 1 Hazirandan itibaren yeni kademeli normalleşme sürecine girilirken, tüm Türkiye atılacak diğer adımları merakla bekliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan partisinin MKYKsında yaptığı açıklamada 21 Haziran tarihini işaret ederek coronavirüste normalleşme adımlarının yeniden güncelleneceğini ifade etmişti. Kabine toplantısı ise NATO Liderler Zirvesi dolayısıyla yarın yapılacakken, bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında Bilim Kurulu da toplanacak. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...