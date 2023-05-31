Son dakika haberi...Küresel düzeyde artan resesyon beklentilerine karşılık ihracat yönlü büyüme stratejisini benimseyen Türkiye pandemi döneminden bu yana pozitif büyüme kaydediyor. TÜİK 2023 yılı ilk çeyrek büyüme rakamlarını açıkladı. Buna göre Türkiye ekonomisi yüzde 4 büyüme kaydederek beklentileri aştı. Ekonomistlerin beklentisi yüzde 3,9 büyümeydi. Büyüme rakamlarını değerlendiren Bakan Nebati, AB ve OECD ülkeleri arasında yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda en yüksek büyüyen ikinci ülke olmayı başardık dedi. Öte yandan 2023 seçimlerinin Cumhur İttifakı ile Başkan Recep Tayyip Erdoğanın zaferiyle sonuçlanması, ekonomik güven endeksini 20 ayın zirvesine taşıdı.