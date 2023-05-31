×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Sabah
Türkiye büyümede hız kesmiyor! Bakan Nebati: AB ve OECD ülkeleri arasında 2. olduk / 31.05.23

Türkiye büyümede hız kesmiyor! Bakan Nebati: AB ve OECD ülkeleri arasında 2. olduk / 31.05.23

Sabah

150 Bölüm | 07:52:06
DİNLE TAKİP ET Şarkı Sözleri
Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Türkiye büyümede hız kesmiyor! Bakan Nebati: AB ve OECD ülkeleri arasında 2. olduk / 31.05.23

Sabah 01:19
02

İYİ Parti'de kopuşlar başladı! Çok sert sözlerle istifa etti: Şahsi menfaatler amaçların önüne geçti... / 31.05.23

Sabah 00:00
03

Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı sona erdi! Kabine Toplantısına Başkan Erdoğan liderlik etti / 31.05.23

Sabah 00:00
04

Aslı Baykal-Uğur Dündar arasındaki kriz büyüyor: Başarısız muhalefetin tetikçisi… / 31.05.23

Sabah 00:00
05

Karşıyaka Belediyesi borç batağında: Tefeciye düşen arkadaşlarımız oldu! / 31.05.23

Sabah 00:00
06

Dünyada benzeri yok! İşte muhalefetin seçime damga vuran yalanları / 31.05.23

Sabah 00:00
07

Başkan Erdoğan'dan 'sistem' tartışmalarına yanıt: Milletimiz son noktayı koymuştur... / 31.05.23

Sabah 00:00
08

Milletvekili Yayman: Depremzedelere yapılan hakareti millet kabul etmedi / 31.05.23

Sabah 00:00
09

FETÖ’cü ile PKK’lıların tercihi Kılıçdaroğlu oldu / 31.05.23

Sabah 00:00
10

CHP’li başkandan muhtara meydan dayağı / 31.05.23

Sabah 00:00
... KAPAT
**

BUNLARI DA SEVEBİLİRSİN

Gündem
Yaşam
Dünya
Sağlık
Spor
Günün Yazarları

Copyright © 2023 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı