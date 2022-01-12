Türkiye ekonomisi 2021’de vites artırdı: Büyümede çift hane geliyor! Yeni araçlar bir bir devreye giriyor / 12.01.22

Covid-19 salgını döneminin olumsuz ekonomik etkilerinin en yoğun hissedildiği yıl olan 2020 yılında Çin ile beraber pozitif büyüme kaydeden iki ekonomiden birisi olan Türkiye 2021 yılında büyümede gaza bastı. Türkiye ekonomisindeki bu ivme yabancı dev kuruluşların dikkatini çekmeye devam ediyor. Son olarak Dünya Bankası’nın yayımladığı “Küresel Ekonomik Beklentiler Raporu” Türkiye’nin 2021 yılında hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülke ekonomileri arasında bariz bir şekilde pozitif ayrışacağını gösterdi. Bununla beraber eğer Türkiye, yılın dördüncü çeyreğinde yüzde 4 ve üzerinde bir büyüme yakalarsa dünyada toparlanma yılı olarak adlandırılan 2021i çift haneli büyümeyle kapatarak yeni bir başarıya imza atacak.