Son dakika haberi... Türkiye ekonomisi büyüme rakamları açıklandı. Buna göre 2023 yılı ikinci çeyrekte GSYH beklentileri aşarak yüzde 3.8 büyüme kaydetti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sıkı küresel finansal koşullar ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,8 daralan küresel ticarette rağmen deprem felaketinin ekonomik etkilerini telafi etmeye çalıştığımız yılın ikinci çeyreğinde ekonomimiz güçlü büyüme performansına devam etmiştir. Hedefimiz büyümenin güçlü olmasının yanı sıra, aynı zamanda dengeli, sürdürülebilir ve kapsayıcı olmasıdır dedi.