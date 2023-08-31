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Türkiye ekonomisi büyümede hız kesmiyor! Bakan Mehmet Şimşek: Refah artışı tüm kesimlerle paylaşılacak / 31.08.23

Türkiye ekonomisi büyümede hız kesmiyor! Bakan Mehmet Şimşek: Refah artışı tüm kesimlerle paylaşılacak / 31.08.23

Sabah

150 Bölüm | 07:52:06
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01

Türkiye ekonomisi büyümede hız kesmiyor! Bakan Mehmet Şimşek: Refah artışı tüm kesimlerle paylaşılacak / 31.08.23

Sabah 01:23
02

Başkan Erdoğan'dan 'Türkiye Yüzyılı' mesajı: İnşallah yine mahcup olmayacağız / 31.08.23

Sabah 01:56
03

Uyum eğitimi 4 Eylül’de başlıyor / 31.08.23

Sabah 01:31
04

İngiltere çöktü / 31.08.23

Sabah 01:23
05

İmamoğlu’nu eleştiren vatandaşı darbettiler / 31.08.23

Sabah 01:00
06

Arabulucuya gitmeden dava açılamayacak / 31.08.23

Sabah 01:13
07

İstanbul Havalimanı Avrupa'da yine zirvede! / 30.08.23

Sabah 02:08
08

Zafer Bayramı'nın 101.yılı coşkusu Taksim'deki törenle başladı / 30.08.23

Sabah 02:08
09

Yeni müjdeler yakın: Abdülhamid Han Doğu Akdeniz'i fethedecek! / 30.08.23

Sabah 02:08
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