Türkiyenin OVP programının açıklanmasının ardından yerli yabancı yatırımcıların gözü yeni adımlarda oldu. OVPnin güven vermesiyle beraber uluslararası finans kurumlarından Türkiye ekonomisi için yukarı yönlü tahminler gelmeye devam ediyor. Fitch Ratings, Küresel Ekonomik Görünüm Raporu eylül sayısını yayınladı. Raporda Türkiye ile ilgili olarak yeni ekonomi yönetiminin atanmasından sonra para politikasının daha ortodoks bir hal aldığı belirtilerek, Türkiye ekonomisinin bu yılın 2nci çeyreğindeki beklenenden daha güçlü büyüdüğü vurgulandı. 2. çeyrekteki güçlü büyümenin ardından bu yıla ilişkin ekonomik büyüme tahmininin ise yüzde 2,5ten yüzde 4,3e yükseltildiği kaydedildi.