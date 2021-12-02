Türkiye Gaziantep'teki cani baba Yunus Göç'e tepki gösterdi! Karısının itirafı tüyler ürpertti: "Ağladığında boğazını sıkacaksın..." / 02.12.21

Son dakika haberi: Gaziantepte 1 aylık bebeğini döverken kameraya yakalanan ve tüm Türkiyeyi ayağa kaldıran görüntülerin ardından tutuklanan baba Yunus Göç ile ilgili tüyler ürperten detaylar ortaya çıktı. Anne Semra Göç savcıya verdiği ifadesinde, kocasının kendisine O çocuk ağladığında boğazını sıkacaksın, öyle çırpınıp kalacak dediğini aktardı. Semra Göç, kocası ile kayınvalidesinin, doktor muayenesinde bebekteki morluklarla ilgili gelecek soruları nasıl yanıtlaması gerektiğini de tembimlediği belirtildi.