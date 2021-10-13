Türkiye Gençlik Vakfı’ndan İsmail Saymaz'a yalanlama: Bu kumpasın bir parçası olduğunu ispatlamıştır / 12.10.21

Sabah

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Beşinci, Gazeteci İsmail Saymaz'ın katıldığı bir programda TÜGVA'ya yönelik asılsız iddialarını yalanladı. TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu'nun İsmail Saymaz'a "Bizim bir referans sistemi ile kamuya insan yerleştirdiğimiz tamamen uydurmadır." dediğini aktaran İbrahim Beşinci, "Saymaz’ın canlı yayında 'TÜGVA belgeleri kabul etti' algısına oynaması en basit itibariyle gazetecilik namusuna halel getirmiştir. Saymaz yalancı bir müfteri olduğunu bu kumpasın bir parçası olduğunu bugün de ispatlamıştır." ifadelerini kullandı.