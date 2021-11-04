Türkiye Haydarcan Kılıçdoğan'a ağladı! Kadir Şeker’in babası da konuştu / 04.11.21

Son dakika...Tacize uğrayan iki kız çocuğuna yardım etmek isterken tacizciler tarafından öldürülen Haydarcan Kılıçdoğan, gözyaşları içinde defnedildi. Talihsiz genç için sosyal medyada binlerce paylaşım yapıldı, söylediği şarkıların altına yorumlar yazıldı. Öte yandan Kadir Şeker’in babası Cengiz Şeker, Ankara’da öldürülen Haydarcan Kılıçdoğan’a üzüldüğünü söyledi. Baba Şeker, “Olan hep masum insanlara oluyor. İnsanlar zorda kalan kadınlarımıza, kızlarımıza yardım etmesin mi? Bıraksınlar da taciz mi etsinler ya da öldürsünler mi?” diye konuştu.