Türkiye Kadir Şeker'i konuşmuştu! Hapishaneden bu hamleyi yaptı! / 17.08.21

Sabah

Son dakika:Konya’da sevgilisi Ayşe Dırla’ya bağırıp, kamelyayı yumruklayan Özgür Duran’a müdahale etmek isterken çıkan boğuşma sırasında Duran’ı bıçaklayarak ölümüne neden olan Kadir Şeker, kendisi hakkında ‘kiralık katil’ olduğu yönünde suç duyurusunda bulunan Duran’ın ailesi hakkında ‘itibar’ davası açtı. Soruşturma kapsamında ifade veren anne Mübeyyen Güner (48), asıl kendilerinin itibarının sarsıldığını söyledi.