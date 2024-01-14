Kuzey Iraktan gelen haber 84 milyonun yüreğini yaktı... Pençe-Kilit Operasyonunda kapsamında oluşturulan üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 vatan evladı, şehadete ulaştı. Kahramanlarımız, Şırnakta düzenlenen askeri tören sonrası memleketlerine uğurlandı. Baba ocaklarında yapılan cenaze törenlerinde ise gözyaşları bir an olsun durmadı. Şehit İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar için memleketi Orduda, Şehit Muhammet Tunahan Ercin için Eskişehirde, Piyade Üsteğmen Gökhan Delen için Aksarayda, Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu için Giresunda, Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez için Kahramanmaraşta, Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur için de memleketi Niğdede cenaze töreni yapıldı...