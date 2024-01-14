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Türkiye kahramanlarını uğurluyor! Pençe-Kilit şehitlerimiz için memleketlerinde tören... / 14.01.24

Türkiye kahramanlarını uğurluyor! Pençe-Kilit şehitlerimiz için memleketlerinde tören... / 14.01.24

Sabah

150 Bölüm | 07:52:06
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01

Türkiye kahramanlarını uğurluyor! Pençe-Kilit şehitlerimiz için memleketlerinde tören... / 14.01.24

Sabah 01:16
02

MİT'ten Süleymaniye'de nokta operasyon! Hasan Seburi etkisiz hale getirildi / 14.01.24

Sabah 01:03
03

Suriye'nin kuzeyinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi / 14.01.24

Sabah 01:08
04

‘Soykırımın tek faili İsrail değil, ABD’dir’ / 14.01.24

Sabah 00:43
05

Teröristlerin inleri yerle bir / 14.01.24

Sabah 01:42
06

81 il tek yürek oldu! Türkiye Pençe-Kilit şehitleri dua etti / 14.01.24

Sabah 01:10
07

CHP, Bilecik’i kaybetti başkan Kaya oldu / 14.01.24

Sabah 01:09
08

Milli Mücadele ruhu hayat buldu / 14.01.24

Sabah 01:20
09

Ek zammın maaşa yansıtılması hedefleniyor / 14.01.24

Sabah 01:32
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