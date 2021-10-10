Türkiye-Norveç sonrası acı gerçekler ortaya çıktı! "Milli takıma gelmeyi angarya gibi görüyor" / 10.10.21

Sabah

Son dakika haberi... Türkiye, Norveç'le 1-1 berabere kalarak Dünya Kupası'na gitme şansını bir hayli zora soktu. Stefan Kuntz, Şenol Güneş'ten farklı metotlar denedi ama A Milli Takım yine istenilen sonucu alamadı. Maç sonrası ise acı gerçekler gün yüzüne çıktı. SABAH Spor yazarı Levent Tüzemen de yıldız futbolcuyu "Milli takıma gelmeyi angarya gibi görüyor" sözleriyle eleştirdi. İşte son dakika haberinin detayları...