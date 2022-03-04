Türkiye nüfusu belli oldu! TÜİK açıkladı: İşte yeni kadın erkek oranı ve şaşırtan rakamlar / 04.03.22

Son dakika haberi...Yeni Türkiye nüfusu belli oldu. Açıklama Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından yapıldı. Buna göre Türkiyenin nüfusu 84 milyon 680 bin 273 kişi olurken, 2021 yılında Türkiye nüfusunun %49,9unu kadınlar, %50,1ini erkekler oluşturdu. Bu oran kadınların daha uzun yaşaması nedeniyle 60 ve daha yukarı yaş grubundan itibaren kadınların lehine değişti. Kadınların %15,4ünün eğitim seviyelerinin eşlerinden daha yüksek olduğu görülürken, ilk evlenme yaşının en düşük olduğu iller, kadınlarda 22,5 yaş ile Ağrı, erkeklerde 26,1 yaş ile Şanlıurfa oldu.