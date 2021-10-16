Türkiye okuldaki bu görüntülere isyan etmişti: Öğretmen için karar verildi! / 16.10.21

Sabah

Konya'da, 1’inci sınıfa başlayan, okulun ikinci günü sınıfa uyum sağlayamayıp, ağlayarak annesini isteyen A.Ç.'yi, ''Terbiyesiz; ağla ağla, seni disipline yollayacağım. Ulan sizi bana sayıyla mı verdiler?” diye azarlayan sınıf öğretmeni Ayşe I. hakkında Milli Eğitim Bakanlığı’nca görevlendirilen müfettişlerin soruşturması sürüyor. Öğretmen Ayşe I., tedbir amaçlı görev yeri değiştirilerek, başka bir okulda evde eğitim öğretmeni olarak görevlendirildi.