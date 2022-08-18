Türkiye’nin güven veren dış politikası sahaya yansımaya devam ediyor. Kritik zirve için Lvive gelen Başkan Erdoğan, Potoçki Sarayında Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile bir araya geldi. Daha sonra BM Genel Sekreteri Guterresin de olduğu üçlü zirveye geçildi. Gelen son dakika bilgisine göre dünyanın gözünü çevirdiği üçlü zirve sona erdi. Potoçki Sarayında 40 dakika süren görüşmede savaşı diplomasiyle bitirmek için atılacak adımlar konuşulurken Karadenizde oluşturulan tahıl koridorunun son durumu da ele alındı. Başkan Erdoğanın Ukrayna ziyareti sırasında, savaş nedeniyle tahrip olan altyapının yeniden inşası için Türkiye ile Ukrayna arasında anlaşma imzalandı. Öte yandan zirve sonrası Zelenski, Erdoğanın Lvivi ziyareti için Güçlü bir destek mesajı dedi.