Türkiye, sanayi alanında emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Bir yeni dev anlaşma ise BAEnin en büyük savunma ve havacılık şirketleri grubu EDGE Group ile gerçekleşti. SAHA İstanbul ve üyeleri ile EDGE Group arasında 24 iş birliği anlaşması ve iyi niyet mektubu imzalandı. EDGE Group, Türkiyedeki faaliyetlerini yürütmek için MALATH şirketini kurdu. SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar ise MALATHın tek fonksiyonu Türk savunma sanayisiyle olan ilişkileri, ortak projeleri yürütmek olacak. Bunun içinde doğrudan ticaret, yatırım, ortak geliştirme de olacak açıklamalarında bulundu.