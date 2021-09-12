Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ SABAH'a konuştu: 'Bu millete borcumuz vardı!' / 12.09.21

Sabah

Tokyo 2020'de tüm Türkiye onları izledi! Madalya fırsatının kaçtığı maç sonunda onlar hüzünlendi biz de hüzünlendik. Daha sonra Avrupa Şampiyonası'nda yine Filenin Sultanları ile beraberdik. Bu kez bronz madalya gelince sevinçten ağladı. Sabah Pazar'da Serkan Ünlü'nün sorularını yanıtlayan Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ: 'Devlet her alanda önümüzü açtı, bu millete borcumuz vardı.' dedi.