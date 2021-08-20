Türkiye yapay zekada yol haritasını belirledi! Başkan Erdoğan'dan dikkat çeken sözler / 20.08.21

Sabah

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan Ulusal Yapay Zeka Stratejisi'ne (2021-2025) ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Stratejide, yapay zeka alanının GSYİH'ye katkısının yüzde 5'e çıkarılması, bu alanda istihdamın 50 bin kişiye yükseltilmesi, lisansüstü mezun sayısının 10 bin kişiye çıkarılması hedefleniyor. Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan stratejiye yazdığı ön sözde, "Yapay zeka sistemlerinin ortak değerlerimize uygun olarak geliştirilmesini ve işletilmesini de kapsayan bir anlayışla tasarlanması suretiyle köklü medeniyet tecrübemizle harmanlanmış yeni bir tekno ekonomik atılım yaparak, topyekun insanlığa değer katma imkanımız var" ifadelerini kullandı.