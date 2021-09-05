Türkiye'de 6 Eylül'de yeni dönem başlıyor! İşte madde madde yeni uygulamalar / 05.09.21

Sabah

Son dakika haberi...6 Eylül’de okullar yüz yüze eğitim için açılacak. Yeni dönem için Kabine toplantısında alınan kararlar ve buna bağlı olarak yayımlanan İçişleri Bakanlığı genelgesi ile aşı olmayanlara PCR testi zorunluluğu getirildi. Bununla beraber toplu taşımada da PCR dönemi başlıyor. Buna göre Covid-19 aşısı yaptırmamış veya hastalığı geçirmemiş kişilerin toplu ulaşım araçlarıyla şehirler arası seyahat yapmak istemesi durumunda negatif sonuçlu PCR testi yapılması gerekli olacakken, yolculuk yapacaklar için 6 kritik madde öne çıkıyor. Öte yandan konser, sinema ve tiyatro gibi toplu faaliyetler için de yeni uygulamalar söz konusu olacak.