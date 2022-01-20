Türkiye'de bir ilk! Tren istasyonu değil meslek lisesi... / 20.01.22

İstanbul Bahçelievlerde bulunan Şehit Erol Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi sıra dışı özellikleriyle ön plana çıkıyor. TCDD ve Metro İstanbul AŞ tarafından okulda öğrencilerin hizmetine sunulan raylar ve üzerindeki tren, öğrencilere mekanik, elektrik elektronik, sinyalizasyon ve altyapı eğitimlerini yerinde almalarına imkân tanıyor, vatman olarak mezun olabilmelerini sağlıyor. Milli Eğitim Bakanlığının ödeneğiyle okulun çatısına güneş enerjisi santrali kuruldu. Yenilebilir Teknolojiler alanında öğrenim gören öğrenciler, bu santralde 8 kilovat enerji üreterek tüm binanın elektrik ihtiyacını karşılıyor. Ayrıca Türkiyede ilk kez ve sadece bu okulun öğrencileri ve öğretmenleri derste led lamba üreterek başka okullara, kamu kurumlarına veya özel sektöre satıyor.