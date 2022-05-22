Türkiye'den ABD'ye 'Uyarı' misillemesi! 'Büyük gösterilere karşı dikkatli olun' / 22.05.22

Son dakika...ABD Büyükelçiliği, CHPnin dün İstanbul Maltepede düzenlediği miting öncesinde Tazyikli su, göz yaşartıcı gaz ve öldürücü olmayan mermilere karşı dikkatli olun ifadeleriyle uyarıda bulunmuştu. Türkiyeden ABDnin yaptığı bu provokatif açıklamaya misilleme geldi. Dışişleri Bakanlığı, ABD’de yaşayan Türk vatandaşlarına uyarı yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada ABDde yapılacak büyük gösteri ve organizasyonlarda vatandaşlarımızın dikkatli olmaları ve aşağıdaki hususları göz önünde bulundurmalarında fayda görülmektedir. ifadeleri kullanıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü de uyarıyı kendi sayfasından yayınladı.