Türkiye'den Atina'ya sert uyarı! "Bu çabalarınız boşuna" / 27.03.22

Yunanistan, Fransa ile yaptığı savunma işbirliği anlaşması kapsamında 6 yeni Rafale jeti ve Belharra tipi üç fırkateyn alımına ilişkin anlaşma imzaladı. Atinanın kötüye giden ekonomisine rağmen agresif silahlanma arayışına girmesi ülke içinde de tepki alırken, Yunan medyası bunun Türkiye ile yaşanan gerilim nedeniyle yapıldığına yönelik haberler yayımlıyor. Türkiye ise sorunların çözümü için diyalog vurgusu yaparak, bu çabaların boşuna olduğunu vurguluyor. Ankara, Türkiyenin Yunanistan başta olmak üzere tüm komşularının sınırlarına, toprak bütünlüğüne saygılı olduğunu ifade ediyor.