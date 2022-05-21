Türkiye'den dev enerji hamlesi! Karaya vuran her dalga elektrik olarak dönecek... / 21.05.22

Türkiye enerji alanında devrim niteliğinde çalışmalar gerçekleştiriyor. Dünyada çip krizi yaşanırken, Türkiye enerji alanında bu sorunu ön görerek sıyrılmayı başardı. EÜAŞ Genel Müdürü İzzet Alagöz, TBMM KİT Komisyonu toplantısında enerji sektöründe yerlileşme ile ilgili süreci anlatırken çarpıvı bilgiler paylaştı. Alagöz, u yıl Ankara sınırları içinde jeneratör fabrikası açmayı planlıyoruz. Böylece, Türkiyede yüzde 100 dışa bağımlı olduğumuz bir alanda biz üretici ve teknoloji tedarikçisi konumuna geleceğiz. dedi.