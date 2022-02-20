Türkiye'den dev hamleler! Doğal gaz için bu adımlara dikkat! Bakan Dönmez açıkladı: Devreye alacağız / 20.02.22

Türkiye enerji alanında dev adımlar atmaya devam ediyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bu yıl içerisinde Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Genişleme Projesini tamamlayacağız. İnşaatı devam eden Saros Terminalinde de sona yaklaşmak üzereyiz. Bu yıl içerisinde devreye alacağız dedi. Bakan Dönmez, Silivri ve Tuz Gölü yer altı doğal gaz depolama tesislerinin kapasite artırma çalışmalarının tamamlanmasıyla da gelecek yıl iki tesisin toplam kapasitesinin 10 milyar metreküpe ulaşacağını bildirdi. Türkiyenin geçmiş yıllarda doğal gaz tedarikçisi ülkelerden yaşadığı doğal gaz kesintileri, atılan bu adımların önemini açıkça ortaya koyuyor.