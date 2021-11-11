Türkiye'den Google'ın tekelini kıracak hamle! Yasalar ne diyor? / 11.11.21

Googleın hakim gücünü haksız rekabet oluşturacak şekilde kullanmasına Rekabet Kurulu 36 milyon dolar ceza keserek dur dedi. Bilişim Hukuku Derneği Başkanı Kürşat Ergün, Googlea kesilen cezanın çok haklı olduğunu belirtirken, dünyada emsal teşkil edecek bir yapıya sahip olduğunu belirtti. Ergün, Google cezayı ödemek zorunda. Aksi halde yargının başka merciileri de devreye girer ve gerekli adımları atar. Açılacak davalarda erişim engeli bile istenebilir dedi. SODİMER Başkanı Prof.Dr. Eraslan ise, Türkiyenin bu alandaki haklarının korunması için dijital alan ile ilgili nitelikli yasal düzenlemeler oldukça önemlidir dedi.