Türkiye'den hangi takımlar Avrupa'ya gidecek? İşte Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi ihtimalleri... / 16.05.21

Süper Ligde 2020-2021 sezonunun şampiyonu dün akşam Göztepeyi 2-1 yenerek averajla şampiyon olan Beşiktaş oldu. Beşiktaş ile Galatasaray ligi 84 puanla bitirdi fakat Beşiktaş averaj ile şampiyonluğu göğüsleyen takım oldu. Fenerbahçe ise ligi 82 puanla 3. sırada tamamladı. Türkiyeden ise toplamda 5 takım Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanacak. Peki Beşiktaş Şampiyonlar Ligine direkt mi katılacak? Kimler play-off oynayacak? Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligine katılacak mı? İşte sezonun sonrası oluşan tablo...