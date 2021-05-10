Türkiye'den İslam dünyasına Mescid-i Aksa çağrısı: Terör devletine had bildirmenin vaktidir! / 10.05.21

İsrailin Mescid-i Aksadaki saldırıları terörizme dönüştü. Vahşetin yaşandığı bölgede Yahudi fanatikler de İsrail askerleri ile birlikte saldırıya geçti. Ellerinde hiçbir silah olmayan Filistinliler taş ve sopayla karşı koymaya çalışırken, İsrail askerleri plastik mermi, ses ve sis bombası, yer yer gerçek mermi ile saldırıyor. Türkiyenin dışında dünya vaheti sessizce izliyor. Türkiyeden tam da bu noktada İslam dünyasına çağrı geldi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Terör devletine had bildirmenin zamanı geldi diyerek İslam ülkelerine seslendi. Altun, karşılık alınmaması durumunda Türkiyenin tek de kalsa bu mücadeleyi sürdüreceğini bildirdi. Altun, Zalimler için yaşasın cehennem ifadelerini kullandı.