Nadir Toprak Elementlerinin önemi dünyada öne çıkarken, Türkiyenin bu konuda attığı adımlar da tekrardan konuşulmaya başlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehirin Beylikova ilçesindeki nadir toprak elementleri sahasına Kabine Toplantısı sonrası yaptığı millete sesleniş konuşmasında ayrı bir parantez açarken, Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem de AHaber canlı yayınında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Faruk Erdem, Berat Albayrakın Enerji Bakanlığı döneminde ciddi araştırmalar yapıldığını kaydetti.