Türkiye'den Yunanistan, Mısır ve GKRY'ye sert tepki: Hasmane politikanın tezahürüdür / 19.10.21

Sabah

Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan, Mısır ve GKRY liderlerinin katılımıyla 19 Ekim 2021’de yapılan üçlü zirvenin ardından yayınlanan bildirinin, Yunanistan ve Rum Kesimi'nin Türkiye’ye ve KKTC’ye yönelik hasmane politikalarının yeni bir tezahürü olduğunu belirterek, "Bu bildiriye Mısır’ın da dahil olması ise, Mısır yönetiminin Doğu Akdeniz’de işbirliği yapabileceği gerçek adresi halen kavrayamamış olduğunun göstergesidir." ifadelerini kullandı. Öte yandan KKTC Dışişleri Bakanlığı, üç ülkeye yaptığı ortak açıklamaya tepki göstererek, "Açıklama KKTC için yok hükmündedir." ifadesini kullandı.