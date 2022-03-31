Türkiye’nin başarısı dünya gündemine oturdu! Analizler peş peşe geldi / 31.03.22

Rusya Ukrayna savaşında diplomasi trafiğini yürüten Türkiye, masada elde ettiği başarılarla siyasi arenada kendinden söz ettirmeye devam ediyor. Savaşın çözülmesi yolunda Ukrayna ve Rusya temsilcilerini aynı masada buluşturan Türkiye, çözüm yolunda henüz hiçbir ülkenin ilerlemediği kadar büyük bir yol katetti. Diplomatik başarının ardından dünyanın gözü Türkiye’ye çevrilmişken, İngiliz ve Fransız basınında çarpıcı analizler yayınlandı. İngiliz The Guardian, Türk diplomasisinin zafere ulaştığını vurgularken, Fransız dergi Contrepoints, küresel arenada Fransa’nın arabuluculuk yerini Türkiye’nin aldığını söyledi.