Türkiye’nin bu adımlarıyla ulaşım 12 güne düştü: Dünyanın lojistik dengesini bozan dev hamle / 05.11.21

Dünya ticareti ve lojistik faaliyetleri giderek artarken, Türkiye son dönemde ihracat yönlü büyüme stratejisi doğrultusunda adımlar atıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye 2023 Zirvesinde Sabah.com.trye açıklamalarda bulundu. Bakan Karaismailoğlu, Bakü-Tiflis-Kars BTK Demir Yolu Hattı ve Demir İpek Yolu olarak bilinen Orta Koridor’un önemine dikkat çekerek, “Bu koridor, Bakü-Tiflis-Kars hattının yapılması, Marmaray’ın yapılması hakikaten dünyadaki lojistik hareketleri ve lojistik dengeleri bozdu” dedi.