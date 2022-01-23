Türkiye'nin bu hamleleri sıkıntıları tarihe gömdü! Muhalefetin doğal gaz yalanı yine tutmadı / 23.01.22

İranın teknik bir arıza nedeniyle gönderdiği doğal gazın 10 gün boyunca kesintiye uğrayacağını açıklaması, Türkiyenin bugünleri görerek daha önce aldığı önlemlerin önemini ortaya koydu. Bununla beraber, Türkiye doğal gazın parasını ödemedi iftirası boşa çıkarken, İranın kendi ülkesine bile doğal gaz vermekte sıkıntı yaşadığı ajanslara yansıdı. Geçmişte gerek İran gerekse Rusya kış aylarında vanayı kapatarak Türkiyeyi gazsız bırakma tehdidi savururken, gelinen noktada alınan önlemlerin stratejik olarak doğruluğu da ispatlandı. Nitekim Türkiye, Tuz Gölü ve Silivride milyarlarca metreküp doğal gaz depoladı. Tüm bunların yanında son yıllarda enerji alanında atılan adımlar, sondaj çalışmaları meyvelerini vermeye başladı. Türkiye, Fatih Sondaj Gemisi ile Karadenizde keşfettiği 540 milyar metreküplük doğal gazı ise 2023 yılında hanelere ulaştırmayı hedefliyor.