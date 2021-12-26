Türkiye'nin en büyük pazarı kuruluyor! 25 bin firmadan indirim harekâtı / 26.12.21

Yılın son günlerinde döviz kurlarında meydana gelen düşüşün fiyatlara indirim olarak yansıması beklenirken, Türkiyenin yerli ve milli e-ticaret platformu PttAVM.com da 25 bin firma ve 25 milyondan fazla ürünle indirim için harekete geçti. PttAVM.com geçtiğimiz yıl başlattığı Yılın Son Pazarı Türkiyenin Pazarı kampanyası kapsamında, bu pazar gününden başlayarak yılın ilk ışıklarına kadar tüm sektörlerde büyük indirimler yapacak. PttAVM.comun Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, Piyasaların normalleşmeye başlaması her sektörü etkilediği gibi bizleri de olumlu etkileyecek. Döviz kurunda meydana gelen düşüş fiyatlarda etkisini gösterecek. Tüm sektörlerde üreticiler bu yıldan kalan ürünlerini bitirmek için platformumuzda buluşacak dedi.