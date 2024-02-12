Son dakika haberleri: İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, 19 Ocakta uzaya çıkarak başladığı görevini başarıyla tamamlayarak 9 Şubat akşamı dünyaya dönüş yaptı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Alper Gezeravcı, Ankara Esenboğa Havalimanında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Bakan Kacır, Milli Uzay Programı kapsamındaki hedefleri gerçekleştirmeye devam edeceklerini belirterek, Uzay limanı kurup, ay programını gerçekleştireceğiz. dedi. Gezeravcı ise yaptığı açıklamada, Belirlenen hedefleri gerçekleştirmenin gururuyla ülkemize döndüm. Bu sadece başlangıçtı, ilk görev başarıyla sonuçlandı. ifadelerini kullandı.