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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı tüm merak edilenleri anlattı: Bu sadece başlangıçtı... / 12.02.24

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı tüm merak edilenleri anlattı: Bu sadece başlangıçtı... / 12.02.24

Sabah

150 Bölüm | 07:52:06
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01

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı tüm merak edilenleri anlattı: Bu sadece başlangıçtı... / 12.02.24

Sabah 06:37
02

Hamza Dağ İzmirli gençlerle bir araya geldi: Özgürlük herkesin vazgeçilmezidir / 12.02.24

Sabah 06:14
03

CHP ile DEM’in ayrı aday çıkarması sinsi bir oyun / 12.02.24

Sabah 02:17
04

Adliye saldırısı aylar önce planlandı / 12.02.24

Sabah 00:54
05

İstanbul’da yaşamak memurlar için külfet olmaktan çıkacak / 12.02.24

Sabah 04:08
06

450 hakim-savcı krizi / 12.02.24

Sabah 02:52
07

CHP, demlenerek seçim kazanmanın hesabını yapıyor / 12.02.24

Sabah 04:41
08

Kabinenin gündemi terörle mücadele, ekonomi ve deprem konutları / 12.02.24

Sabah 01:57
09

CHP’li belediye hem kovdu hem de ahlaksızca saldırdı / 12.02.24

Sabah 01:33
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