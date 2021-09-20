Türkiye'nin Mavi Vatan stratejisi yayılmacılık mı? Sabah.com.tr uzmanlara sordu: Oyun kuramazsanız, size oyun kurarlar... / 20.09.21

Sabah

Türkiye uzun süredir Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerini korumak için yürüttüğü Mavi Vatan stratejisi yayılmacılık mı? CHP İstanbul Milletvekili ve Dış Politika Danışmanı Ünal Çeviköz'ün sözleri sonrası tartışmalar alevlendi. Peki, işin uzmanları Mavi Vatan stratejisi için ne diyor? Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar ile eski Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı İsmail Hakkı Pekin konuyu sabah.com.tr'ye değerlendirdi. Ağar, "Aman dikkat!" diyerek uyarırken, Pekin, 'Vazgeçersek KKTC'yi de koruyamayız" dedi.