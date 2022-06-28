Türkiye'nin merakla beklediği asgari ücret zammı toplantısı yarın: Yeni asgari ücret zammı ne kadar olacak? Başkan Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması / 28.06.22

Son dakika haberi: Asgari ücret zammı dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğanın yaptığı açıklama ile netleşti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan asgari ücrete Temmuz zammı konusunda, Asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istedim dedi. Kabinenin ardından gelen açıklama ile Asgari Ücret Tespit Komisyonunun asgari ücrete ara zam için yarın toplanacağı öğrenildi. Yeni 2022 asgari ücret zammı, işsizlik maaşı başta olmak üzere, diğer sosyal ödemelere de artış olarak yansıyacak. Peki asgari ücret temmuz zammı ne kadar olacak? Asgari ücret için hangi formüller öne çıkıyor? Yeni asgari ücret zammı tespiti nasıl şekillenecek? İşte son dakika açıklamaları ile birlikte milyonlarca vatandaşın merak ettiği diğer detaylar!