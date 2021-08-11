Türkiye’nin SİHA üretimi korku yarattı! ABD’li senatörlerden skandal mektup! / 11.08.21

Sabah

Türkiye’nin savunma teknolojisinde elde ettiği başarı, küresel ölçekte kendinden söz ettirmeye devam ediyor. Birbiri ardına yaptığı atılımlarla İHA/SİHA teknolojini dünya pazarına açan ve büyük ilgi toplayan Türkiye, ABD’de bir kez daha gündeme oturdu. Türkiye’nin Rusya ile yaptığı S-400 hava savunma sistemi anlaşmasından bu yana her fırsatta Türkiye’nin gücüne yönelik endişelerini dile getiren ABD’li senatörler, bir kez daha harekete geçti.