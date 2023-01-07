Türkiye’nin son yıllarda yürüttüğü başarılı diplomasi, dünya siyasi arenasında yankı uyandırıyor. Son olarak terör örgütü YPG’nin yuvalandığı Suriye ile savunma bakanları seviyesinde yeni bir diplomasi trafiği başlatan Türkiye’nin girişimleri, Dışişleri bakanları düzeyinde devam edecek. Son olarak da liderlerin bir araya gelmesi planlanıyor. Bu görüşme trafiği ABD merkezli Bloomberg tarafından konu edildi. Analizde, Türkiye’nin girişimlerinin ABD üzerinde baskı oluşturacağına yer verilirken Türkiye’yi YPG’ye karşı askeri operasyon olmaksızın bir zafer beklediği görüşü de öne çıktı.