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7/24 Dinle Sabah Türkiye’nin Suriye açılımı dünya gündeminde! Bloomberg’den flaş analiz: Türkiye YPG’ye karşı zafer kazanacak! / 07.01.23
Türkiye’nin Suriye açılımı dünya gündeminde! Bloomberg’den flaş analiz: Türkiye YPG’ye karşı zafer kazanacak! / 07.01.23

Türkiye’nin Suriye açılımı dünya gündeminde! Bloomberg’den flaş analiz: Türkiye YPG’ye karşı zafer kazanacak! / 07.01.23

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150 Bölüm | 08:17:14
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01

Türkiye’nin Suriye açılımı dünya gündeminde! Bloomberg’den flaş analiz: Türkiye YPG’ye karşı zafer kazanacak! / 07.01.23

Sabah 01:20
02

HDP Cumhurbaşkanlığı seçimi için kararını verdi! Buldan: Kendi adayımızla gireceğiz... / 07.01.23

Sabah 00:39
03

Sağlık Bakanlığı, muayenehane hekimleriyle ilgili kota sınırlamasını kaldırdı / 07.01.23

Sabah 00:51
04

Başkan Erdoğan Antalya'da 6'lı masayı topa tuttu, resti çekti: YAPAMAYACAKSINIZ! / 07.01.23

Sabah 01:00
05

Sabit Fiyat furyası! Bir zincir market daha katıldı / 06.01.23

Sabah 00:51
06

Muharrem İnce 6'lı masayı topa tuttu: Sekreter cumhurbaşkanı istiyorlar / 06.01.23

Sabah 01:55
07

MİT'ten nokta operasyon! Bursa'daki saldırının azmettiricisi etkisiz hale getirildi / 06.01.23

Sabah 01:20
08

BDDK'dan cep telefonları için kredi ve taksit düzenlemesi / 06.01.23

Sabah 01:08
09

Galatasaray'da Berkan Kutlu rüzgarı esiyor! / 06.01.23

Sabah 01:03
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