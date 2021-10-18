Türkiye'nin 'Suriye' hamlesi ne olacak? Abdullah Ağar 4 noktaya dikkat çekti! ABD ve Rusya buna uymadı... / 18.10.21

Sabah

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Suriye'de en kısa sürede gereken adımları atacağız" açıklaması bölge için yeni bir operasyon sinyali olarak değerlendirildi. Özellikle Türkiye'nin, YPG/PKK'nın artan saldırıları karşısında güvenli hat oluşturma politikasını artıracağı belirtiliyor. Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar konuyla ilgili sabah.com.tr'ye çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. ABD ve Rusya'nın verdikleri sözlere uymadığını ifade eden Ağar, Türkiye'nin atacağı adımlara dikkat çekti.