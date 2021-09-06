Türkiye’nin vizyon projesi Yusufeli Barajı'nda gövde tamam! Son harcı Başkan Erdoğan atacak / 06.09.21

Sabah

Dünyanın en yüksek üçüncü barajı olacak Yusufeli Barajı'nda sona yaklaşıldı. Türkiye'nin vizyon projesinde 4 milyonuncu metreküp gövde betonunun dökümünü Başkan Recep Tayyip Erdoğan yapacak. Başkan Erdoğan'ın ifadesiyle "muhteşem eserin" ekonomiye katkısı 2 milyar lira olacak. Limak İnşaat Alt Yapı Genel Müdürü Mustafa Baştürk, günde 7 bin metreküp beton dökümü yaptıklarını belirterek, "Baraj gövde beton imalatları tamamlanmış olup Aralık ayında su tutmaya hazır hale gelecek" dedi.