Türkiye'nin yanında duran isimlere örgütlü ve sistematik saldırı! Ünlü Prof. deşifre etti / 19.12.21

Türkiye karşıtı örgüt, lobi ve işbirlikçilerinin Türkiyeyi savunan, kritik meselelerde yerli ve milli duruş sergileyen başarılı fikir insanları, akademisyenler ve sanatçılara yönelik yaptığı sistematik itibar suikastının son örneğini bu saldırılara maruz kalan dünyaca ünlü mühendis Prof. Dr. Çetin Kaya Koç deşifre etti. Sosyal medya platformları ve çok ziyaretçili web portalları üzerinden yapılan saldırılarda kullanılan yöntemi uzman isimlere inceleterek sonuçları paylaştı. Araştırmadan çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.