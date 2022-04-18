Türkiye'ye getirilen Dilara Şahin iyileşiyor! Hollanda ölecek demişti... / 18.04.22

Hollandanın fişini çekmesine sayılı günler kala Cumhurbaşkanı Erdoğanın talimatıyla Türkiyeye getirilen Dilara Şahinden güzel haberler gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yoğun bakım servisinden normal servise alınan Dilaranın ilk adımlarını atmaya başladığı öğrenildi. Dilaranın sağlık durumuyla ilgili A Habere konuşan Baba Oğuz Şahin, Kızım hastalanmadan önce İstanbula gezmeye gelmek istediğini söylemişti. Ne yazık ki hastalandığı için İstanbula geldi. Kızım ağır ağır da olsa ilk adımlarını atmaya başladı. İnşallah yürümeye başlayacak ve İstanbulun her yerini gezecek dedi.