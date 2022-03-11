Türkiye'yi sarsan 'Aylin Sözer' cinayetinde yeni gelişme: 2 numaralı sanıktan şok IBAN sözleri / 11.03.22

Son dakika haberi... Akademisyen Aylin Sözeri katleden Kemal Ayyıldız ve kardeşi Murat Delbenin yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı. Ayyıldız, Sözeri katlettikten sonra talihsiz kadının cep telefonundan kardeşinin IBANını isteyerek para göndermeye çalıştı. Ayyıldızın kardeşi Delbenin celse arasında ifade verdiği ortaya çıktı. Olay günü evde yatarken ağabeyinin kendisini arayarak IBANını istediğini anlatan iki numaralı sanık Delbe, Bana neden IBANı istediğini söylemedi. Ben de kendisine neden istediğini sormadım. Borcumu göndereceğini düşündüm. Ağabeyime IBANımı gönderdim dedi.