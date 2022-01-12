TURKOVAC Faz-3 sonuçları canlı yayında açıklandı: Etkinliği en az... / 12.01.22

Son dakika haberine göre; Türk bilim insanları tarafından geliştirilen yerli ve milli koronavirüs aşısı TURKOVACın Faz-3 sonuçları açıklandı. Açıklamayı Bilim Kurulu Üyesi Prof.Dr. Serhat Ünal ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Mine Durusu Tanrıöver yaptı. Tanrıöver, TURKOVAC en az, Coronavac kadar etkin ve güvenilir bir aşıdır. Kovid-19 tanısı olanların neredeyse yarısı semptom bildirmeyen veya semptom bildirse de ciddi bir rahatsızlık yaşamayanlardır. Hastaneye yatan yalnızca 3 hasta oldu. Bunlar da aşının koruyuculuk süresinden önce yakalananlardı. dedi.