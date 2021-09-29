Türkülü ameliyathanede stres dışarı huzur içeri! Doktor bey, Neşet Baba'dan bir türkü çal / 29.09.21

Sabah

Kalp doktoru, Neşet Ertaş'ın adeta 'kalpten kalpe bir yol vardır, görünmez' türküsündeki görünmez yolu buldu. Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ramazan Özdemir, yaptığı operasyonlarla sadece kalbe dokunmuyor, "müzik ruhun gıdasıdır" sözünü doğrularcasına ameliyathanede çaldığı türkülerle hastalarının ruhuna da dokunup, kalpten kalbe yol alıyor.