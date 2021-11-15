Tutuklanan İsraillilerle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı! Başkan Erdoğan'ın evini görüntülemişlerdi / 15.11.21

İstanbul Üsküdar’daki Küçük Çamlıca Radyo ve Televizyon Kulesinin restoran katından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konutunun fotoğraflarını çektikleri iddiasıyla gözaltına alınan ve Cuma günü çıkarıldıkları mahkemece “siyasal ve askeri casusluk” suçundan tutuklanan İsrailli Mody ve Natali O. çifti ve bir Türk ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Şüpheli şahısların olay günü saat 14:30 sıralarında kuleye taksi ile gelip 34. Katına çıktıkları, buradan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konutunun fotoğrafını zoom yaparak çektikleri öğrenildi. Şüphelilerin çektikleri fotoğrafı daire içerisine alarak Whatsapp üzerinden bir gruba attıkları öğrenildi. İddiaya göre fotoğrafı paylaşan şüphelilerin karşı tarafa mesaj olarak, ‘Burası Erdoğan’ın evi, yola yakın Metro karşısı, Kuleden göründüğü kat, çalışan güvenlik sayısı ve Asansör bilgisi paylaştıkları öne sürüldü.