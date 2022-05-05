Ucuz gıda seferberliği başlıyor! Ürün takip sistemi cebe giriyor / 05.05.22

Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanlığı, vatandaşların daha ucuz gıda maddelerine ulaşması için Birlikten Berekete uygulaması ve dijital Ürün Takip Sistemini devreye almaya hazırlanıyor. Ürün takibinin anlık yapılmasını sağlayacak dijital sistemle fiyatların aşırı şişirilmesi, beklentiler oluşturulması, stokçuluk ortadan kalkacak. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, takip sisteminin stokçuluğu önleyeceğini, fiyatların seyrini izlemeyi sağlayacağını söyledi. Bakan Nebati, vergi borçlarını ödemekte zorlanan vatandaşlara taksitle ödeme konusunda kolaylıklar sağlandığını ifade etti.